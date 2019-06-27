Son Dakika Haberleri: NATO'dan S-400 açıklaması
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NATO'dan S-400 açıklaması

56 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin, "Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S-400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir.

NATO'dan S-400 açıklaması, System.String[]
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin, "Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S-400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:33 
Donald Trump, Ekonomi
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