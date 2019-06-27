NATO'dan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin, "Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S-400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin, "Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S-400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir." dedi.

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