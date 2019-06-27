NATO'dan S-400 açıklaması
56 dakika önce
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin, "Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S-400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin, "Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S-400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:33
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