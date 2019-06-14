Son Dakika Haberleri: NATO'dan S-400 açıklaması: Müttefiklerin askeri ekipmanları uyumlu olmalı
Son Dakika Dünya Haber

NATO'dan S-400 açıklaması: Müttefiklerin askeri ekipmanları uyumlu olmalı

4 saat önce

Ankara'da konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu S-400'lerle ilgili hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını bir kez daha belirtirken Euronews Tükçe'te konuşan bir NATO yetkilisi Türkiye'nin S-400'leri satın alma kararının muhtemel sonuçları konusunda endişeli olduklarını belirtti.

NATO'dan S-400 açıklaması: Müttefiklerin askeri ekipmanları uyumlu olmalı, System.String[]
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun S-400'lerle ilgili hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını bir kez daha vurgulamasının ardından Euronews'e konuşan bir NATO yetkilisi, müttefiklerin aldıkları ekipmanların uyum içinde çalışmasının önemli olduğunu söyledi. Aynı yetkili, "Türkiye'nin S-400'leri satın alma kararının muhtemel sonuçları konusunda endişeliyiz." dedi.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında tansiyonun artmasına neden olan Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin karar NATO'da da endişeye neden oldu. ABD'den gelen baskıya karşın Türkiye'nin geri adım atmaması sonrası Euronews'e konuşan bir NATO yetkilisi "Müttefikler hangi askeri teçhizatı satın alacaklarına kendileri karar veriyor ancak Türkiye'nin S-400'leri satın alma kararının muhtemel sonuçları konusunda endişeliyiz. ABD yaptırım uygulanabileceğini belirtiyor. Böyle bir durumdan kaçınmak herkesin yararına" ifadelerini kullandı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:53 
Mevlüt Çavuşoğlu, Euronews, Türkiye, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



F-35 programıyla ilgili gizli belgeler basına sızdı! Türkiye risk altında Uluslararası şirketlerden gıdada çifte standart! İngiltere'de süt oranı yüzde 13, Türkiye'de ise yüzde 1 Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı 4 milyonu aştı Binali Yıldırım'dan "spor kıyafet" sorusuna yanıt: Üşendim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:47:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NATO'dan S-400 açıklaması: Müttefiklerin askeri ekipmanları uyumlu olmalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]