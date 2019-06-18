Son Dakika Haberleri: NATO'dan "S-400 ve F-35" açıklaması
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NATO'dan "S-400 ve F-35" açıklaması

1 saat önce

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, "S-400 ve F-35'leri aynı noktada konumlandırmayacağız" dedi.

NATO'dan
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, "S-400 ve F-35'leri aynı noktada konumlandırmayacağız" dedi.

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 gerginliğine ilişkin NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters'tan açıklama geldi. Wolters, "S-400 ve F-35'leri aynı noktada konumlandırmayacağız" diye konuştu. ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin pozitif olduğunu söyleyen Wolters, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın gelecek hafta Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Zirvesi'nde bir araya gelebileceğini kaydetti. - PARİS
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Politika
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