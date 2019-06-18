NATO'dan "S-400 ve F-35" açıklaması
1 saat önce
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, "S-400 ve F-35'leri aynı noktada konumlandırmayacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
NATO Avrupa
Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, "S-400 ve F-35'leri aynı noktada konumlandırmayacağız" dedi.
ABD ile Türkiye
arasındaki S-400 gerginliğine ilişkin NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters'tan açıklama geldi. Wolters, "S-400 ve F-35'leri aynı noktada konumlandırmayacağız" diye konuştu. ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin pozitif olduğunu söyleyen Wolters, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ile ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın gelecek hafta Brüksel
'deki NATO Savunma Bakanları Zirvesi'nde bir araya gelebileceğini kaydetti. - PARİS
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