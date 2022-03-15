NATO'dan "Soğuk Müdahale" tatbikatı - Son Dakika
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NATO'dan "Soğuk Müdahale" tatbikatı

15.03.2022 10:07

NATO, 27 ülkeden yaklaşık 30 bin asker, yaklaşık 220 uçak ve 50'den fazla gemi ile Norveç'te "Soğuk Müdahale 2022" (Cold Response 2022) adlı askeri tatbikatına başladı.

NATO, 27 ülkeden yaklaşık 30 bin asker, yaklaşık 220 uçak ve 50'den fazla gemi ile Norveç'te "Soğuk Müdahale 2022" (Cold Response 2022) adlı askeri tatbikatına başladı.

NATO tarafından yayınlanan açıklamada, "Soğuk Müdahale 2022" (Cold Response 2022) adı verilen ve 27 ülkenin katılımıyla düzenlenen askeri tatbikatın başladığı ifade edildi. Açıklamada, tatbikatın daha önceden planlandığını ve savunma amaçlı olduğunu belirten NATO, "Avrupa ve Kuzey Amerika'dan on binlerce asker, Norveç'in Soğuk Müdahale 2022 tatbikatı kapsamında zorlu iklim koşullarında birlikte eğitim alıyor. Tatbikat savunma amaçlı ve uzun süredir planlanmış bir tatbikattır ve NATO'nun herhangi bir tehdide kararlı bir şekilde yanıt verme yeteneğini göstermektedir. Tatbikata NATO'nun yakın ortakları Finlandiya ve İsveç de dahil olmak üzere 27 ülkeden yaklaşık 30 bin askerin yanı sıra yaklaşık 220 uçak ve 50'den fazla gemi katılıyor" ifadelerini kullandı.

NATO'dan Soğuk Müdahale tatbikatı
NATO'dan Soğuk Müdahale tatbikatı
NATO'dan Soğuk Müdahale tatbikatı

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Norveç, Asker, Gemi, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NATO'dan 'Soğuk Müdahale' tatbikatı - Son Dakika


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