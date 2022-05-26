NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı ortaya koyduğu tutuma destek: 28 Haziran'dan önce taleplere yanıt vermezseniz adaylığınız zora girer - Son Dakika
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NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı ortaya koyduğu tutuma destek: 28 Haziran'dan önce taleplere yanıt vermezseniz adaylığınız zora girer

26.05.2022 16:25

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına terör örgütü PKK/PYD unsurlarına verdiği destekten dolayı karşı çıkan Türkiye'nin bu talebine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den destek geldi. "Hiç kimse Türkiye kadar terör saldırından acı çekmemiştir" diyen Stoltenberg, iki ülkenin 28 Haziran'dan önce Türkiye'nin taleplerine cevap vermediği takdirde NATO'ya üyelik başvurularının olumlu sonuçlanmasının zor olduğunu dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında üyelik için resmi başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'yı tedirgin edecek açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİN ELE ALINMASI GEREKİR"

"Hiç kimse Türkiye kadar terör saldırından acı çekmemiştir" diyen Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefiktir ve bir müttefikin endişeleri olduğunda bunun ele alınması, sorunun çözülmesi gerekir. Bu, her zaman böyle oldu. İsim sorunundan dolayı Yunanistan'ın vetosuyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO üyesi olması da 10 yıldan fazla sürdü ama çözüldü" şeklinde konuştu.

"PKK, AVRUPA BİRLİĞİ'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNDEDİR"

İspanyol gazetecilerin, Kürtler ile terör örgütü PKK'yı özdeşleştirme çabalarına karşı çıkan NATO Genel Sekreteri, "Kürtlerden bahsediyorsunuz ama kabul etmeliyiz ki birkaç Kürt grup var ve PKK Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesindedir. İsveç ya da Finlandiya'da olmaları fark etmez." dedi.

STOLTENBERG İSVEÇ VE FİNLANDİYA İÇİN TARİH VERDİ

İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ne davetli ülkeler olarak katılabilecekleri ancak 28 Haziran'dan önce Türkiye'nin taleplerine cevap vermezlerse aday ülke olma özlemlerini gidermelerinin zor olacağını dile getiren Stoltenberg, "Benim hedefim hızlı bir sürecin olması ve bunun için halen zamanımız var" ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Finlandiya, Haziran, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı ortaya koyduğu tutuma destek: 28 Haziran'dan önce taleplere yanıt vermezseniz adaylığınız zora girer - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı ortaya koyduğu tutuma destek: 28 Haziran'dan önce taleplere yanıt vermezseniz adaylığınız zora girer - Son Dakika
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