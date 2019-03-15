NATO'dan Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısına Kınama
1 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Christchurch'te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, "Christchurch'te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum." açıklaması yaptı.
Stoltenberg, Twitter
hesabından bir mesaj paylaşarak, Yeni Zelanda
'da iki camiye yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.
Düşüncelerinin hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla olduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO, ortak değerlerimizi ve açık toplumlarımızı korumak için dostumuz ve ortağımız Yeni Zelanda ile dayanışma içindededir." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:37 Kaynak: AA
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