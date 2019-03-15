Son Dakika Haberleri: NATO'dan Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısına Kınama

NATO'dan Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısına Kınama

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Christchurch'te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum.

NATO'dan Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısına Kınama, System.String[]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Christchurch'te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum." açıklaması yaptı.

Stoltenberg, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.

Düşüncelerinin hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla olduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO, ortak değerlerimizi ve açık toplumlarımızı korumak için dostumuz ve ortağımız Yeni Zelanda ile dayanışma içindededir." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:37 Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Yeni Zelanda, Güncel
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