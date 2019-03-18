NATO Dayanışması 5. Maddeye Dayanıyor 'F-35.' Maddeye Değil"

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Dünyaca Ünlü Şarkıcı Della Miles, Müslüman Oldu

Şenol Güneş, A Milli Takım ile İlk Antrenmanına Çıktı

Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz