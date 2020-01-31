NATO Deniz Görev Grubu komutanı Fantoni'den OruçReis'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel NATO Deniz Görev Grubu komutanı Fantoni'den OruçReis'e ziyaret - Son Dakika

NATO Deniz Görev Grubu komutanı Fantoni'den OruçReis'e ziyaret

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı NATO daimi deniz görev grubu komutanı Tuğamiral Paolo Fantoni, OruçReis fırkateynini ziyaret etti.

NATO Deniz Görev Grubu komutanı Fantoni'den OruçReis'e ziyaret, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı NATO daimi deniz görev grubu komutanı Tuğamiral Paolo Fantoni, OruçReis fırkateynini ziyaret etti.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) Komutanı İtalyan Tuğamiral Paolo Fantoni, Doğu Akdeniz'de SNMG-2'de görevli TCG ORUÇREİS fırkateynimizi ziyaret etti." - ANKARA

Doğu Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:12 Kaynak: İHA
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