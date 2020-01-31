NATO Deniz Görev Grubu komutanı Fantoni'den OruçReis'e ziyaret - Son Dakika

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NATO Deniz Görev Grubu komutanı Fantoni'den OruçReis'e ziyaret
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı NATO daimi deniz görev grubu komutanı Tuğamiral Paolo Fantoni, OruçReis fırkateynini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:12 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı NATO daimi deniz görev grubu komutanı Tuğamiral Paolo Fantoni, OruçReis fırkateynini ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) Komutanı İtalyan Tuğamiral Paolo Fantoni, Doğu Akdeniz'de SNMG-2'de görevli TCG ORUÇREİS fırkateynimizi ziyaret etti." - ANKARA
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