NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI BİLDİRİSİ YAYINLANDI - Son Dakika
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NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI BİLDİRİSİ YAYINLANDI

25.02.2022 21:38
NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI BİLDİRİSİ YAYINLANDI

NATO olağanüstü zirvesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Bildirisi yayınlandı.

NATO olağanüstü zirvesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Bildirisi yayınlandı.

Bildiride, Genel Sekreterin daveti üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yle birlikte Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği'nin de zirveye katıldığı belirtilerek, "Rusya'nın, Belarus tarafından kolaylaştırılan, Ukrayna'yı bütünüyle işgalini en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Rusya'yı askeri saldırısına derhal son vermeye, tüm kuvvetlerini Ukrayna'dan çekmeye ve seçtiği saldırganlık yolunu terk etmeye çağırıyoruz" denildi.

Rusya'nın önümüzdeki yıllarda hem ekonomik hem siyasi olarak ağır bir bedel ödeyeceğine dikkat çekilen bildiride ayrıca, Vaşington Antlaşmasına dikkat çekilerek, "Tüm Müttefikleri korumak ve savunmak için birleşmiş durumdayız. Özgürlük her zaman baskıyı yenecektir" ifadelerine yer verildi.

"DÜNYA RUSYA'NIN YANI SIRA BELARUS'U DA EYLEMLERİNDEN DOLAYI SORUMLU TUTACAKTIR"NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Bildirisi'nde şu ifadelere yer verildi: "On yıllardır Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik en büyük tehdidi görüşmek için bugün bir araya geldik. Rusya'nın, Belarus tarafından kolaylaştırılan, Ukrayna'yı bütünüyle işgalini en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Rusya'yı askeri saldırısına derhal son vermeye, tüm kuvvetlerini Ukrayna'dan çekmeye ve seçtiği saldırganlık yolunu terk etmeye çağırıyoruz. Bağımsız, barışçıl ve demokratik bir ülke olan Ukrayna'ya yönelik uzun süredir planlanan bu saldırı korkunç ve tamamen nedensiz ve haksızdır. Rusya'nın eylemlerinin neden olduğu trajik can kayıplarından, büyük insan ıstırabından ve yıkımdan üzüntü duyuyoruz. Avrupa kıtasında barış temelden sarsılmıştır. Dünya Rusya'nın yanı sıra Belarus'u da eylemlerinden dolayı sorumlu tutacaktır. Tüm devletleri bu vicdansız saldırıyı kayıtsız şartsız kınamaya çağırıyoruz. Rus Hükümeti'nin yalan bombardımanına kimse kanmamalıdır.

RUSYA'NIN ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HEM EKONOMİK HEM SİYASİ OLARAK AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEĞİ KORKUNÇ BİR STRATEJİK HATADIRBu çatışmanın tüm sorumluluğu Rusya'dadır. Rusya, NATO ve Müttefikler tarafından defaatle önerilen diplomasi ve diyalog yolunu reddetmiştir. BM Şartı dahil olmak üzere uluslararası hukuku esasen ihlal etmiştir. Rusya'nın eylemleri aynı zamanda NATO-Rusya Kurucu Senedinde kayıtlı ilkelerin ki, Senetteki taahhütlerini yerine getirmeyen Rusya'dır, apaçık inkarıdır. Başkan Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın önümüzdeki yıllarda hem ekonomik hem siyasi olarak ağır bir bedel ödeyeceği korkunç bir stratejik hatadır. Halihazırda, Rusya'ya yönelik ağır ve emsali görülmemiş yaptırımlar yürürlüğe koyulmuştur. NATO ilgili paydaşlar ve AB dahil olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla yakın eşgüdüm içerisinde olmaya devam edecektir. Bugünkü toplantımızda Genel Sekreterin daveti üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yle birlikte Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği de bize katılmıştır.

UKRAYNA'YA GEREKLİ SİYASİ VE PRATİK DESTEĞİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZŞu anda vatanlarını savunmakta olan demokratik olarak seçilmiş Ukrayna Cumhurbaşkanı, Meclisi ve Hükümeti ile cesur Ukrayna halkının yanındayız. Kalbimiz, Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle ölen, yaralanan ve yerlerinden edilen herkes ile aileleriyle birliktedir. NATO, her ulusun kendi güvenlik düzenlemelerini belirleme hakkı dahil, Avrupa güvenliğinin esasını teşkil eden temel ilkelere bağlılığını korumaktadır. Kendisini savunmayı sürdüren Ukrayna'ya gerekli siyasi ve pratik desteği sağlamaya devam edeceğiz ve herkesi de aynısını yapmaya çağırıyoruz. Karasuları da dahil olmak üzere uluslararası tanınmış sınırları içinde Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit ediyoruz. Bu ilkeli tutum asla değişmeyecek.

TÜM MÜTTEFİKLERİ KORUMAK VE SAVUNMAK İÇİN BİRLEŞMİŞ DURUMDAYIZRusya'nın eylemleri ışığında, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması için gereken tüm sonuçları çıkaracağız. Müttefikler Vaşington Antlaşmasının 4. Maddesi temelinde dün istişarelerde bulunmuşlardır. Tüm Müttefiklerin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri ve kararları almaya devam edeceğiz. İttifakın doğu kısmında ek kara ve hava savunma güçleri ve NATO alanı boyunca ilave deniz unsurları konuşlandırdık. Mukabele kuvvetlerimizden de istifadeyle, İttifak topraklarının güvenliğini sağlamak ve çeşitli ihtimallere mukabele edebilmeye hazırlanmak için NATO'nun savunma planlarını aktive ettik. Bugün ve gelecekte İttifak sathında güçlü ve muteber caydırıcılık ve savunmayı temin etmek için gerekli tüm ilave konuşlandırmaları yapacağız. Aldığımız tedbirler tırmandırıcı değil, önleyici ve orantılıdır. Vaşington Antlaşması'nın 5. Maddesine olan bağlılığımız tamdır. Tüm Müttefikleri korumak ve savunmak için birleşmiş durumdayız. Özgürlük her zaman baskıyı yenecektir."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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