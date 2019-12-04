Son Dakika Haberleri: NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere'de bulunan liderler aile fotoğrafı...
Son Dakika Güncel NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere'de bulunan liderler aile fotoğrafı... - Son Dakika

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere'de bulunan liderler aile fotoğrafı...

6 saat önce

Liderlerin karşılanması Almanya Başbakanı Angela Merkel'in karşılanması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşılanması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılanması LONDRA - NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında...

Liderlerin karşılanması

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in karşılanması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşılanması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması

ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılanması LONDRA - NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere'de bulunan liderler aile fotoğrafı için bir araya geliyor.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere'de bulunan liderler aile fotoğrafı...

Emmanuel Macron, İngiltere, Almanya, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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