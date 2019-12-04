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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere'de bulunan liderler aile fotoğrafı...
6 saat önce
Liderlerin karşılanması Almanya Başbakanı Angela Merkel'in karşılanması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşılanması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılanması LONDRA - NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında... Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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