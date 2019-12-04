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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Liderlerin gelişi
6 saat önce
NATO üyesi ülke liderleri, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere The Grove Otel'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:00 Kaynak: AA
NATO üyesi ülke liderleri, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere The Grove Otel'e geldi.
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