Son Dakika Haberleri: NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Liderlerin gelişi
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Liderlerin gelişi

6 saat önce

NATO üyesi ülke liderleri, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere The Grove Otel'e geldi.

NATO üyesi ülke liderleri, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere The Grove Otel'e geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Liderlerin gelişi

Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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