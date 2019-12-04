Son Dakika › Güncel › NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi (2) - Son Dakika
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi (2)
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere The Grove Otel'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:11 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere The Grove Otel'e geldi.
93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth resepsiyon düzenledi! Liderler aile pozu verdi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi Termik santral önergesini gündeme getiren vekil konuştu: Cumhurbaşkanı'nın vetosuna katılıyorum