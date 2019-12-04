Son Dakika Haberleri: NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi (2)
Son Dakika Güncel NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi (2) - Son Dakika

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi (2)

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere The Grove Otel'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere The Grove Otel'e geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:11 Kaynak: AA
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