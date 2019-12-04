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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Ana oturum
7 saat önce
Toplantıdan detaylar Liderlerin birbirleriyle sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İngiltere'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO aile fotoğrafı çekiminin ardından NATO Liderler Toplantısı ana...
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:06 Kaynak: AA
Toplantıdan detaylar
Liderlerin birbirleriyle sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İngiltere'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO aile fotoğrafı çekiminin ardından NATO Liderler Toplantısı ana oturumuna iştirak etti.
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