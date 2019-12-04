Son Dakika Haberleri: NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Ana oturum
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Ana oturum

7 saat önce

Toplantıdan detaylar Liderlerin birbirleriyle sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İngiltere'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO aile fotoğrafı çekiminin ardından NATO Liderler Toplantısı ana...

Toplantıdan detaylar

Liderlerin birbirleriyle sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İngiltere'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO aile fotoğrafı çekiminin ardından NATO Liderler Toplantısı ana oturumuna iştirak etti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Ana oturum

Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Türkiye, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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