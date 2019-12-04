NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Ana oturum

Toplantıdan detaylar

Liderlerin birbirleriyle sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İngiltere'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO aile fotoğrafı çekiminin ardından NATO Liderler Toplantısı ana oturumuna iştirak etti.