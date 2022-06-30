NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Kapanış oturumu (1) - Son Dakika
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Kapanış oturumu (1)

30.06.2022 13:44

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin kapanış oturumu, İspanya'nın başkenti Madrid'deki IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin kapanış oturumu, İspanya'nın başkenti Madrid'deki IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

İspanya, Hükümet, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Kapanış oturumu (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - Kapanış oturumu (1) - Son Dakika
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