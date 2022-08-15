İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya Üyelik Başvurularını 23 Üye Devlet Onayladı - Son Dakika
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İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya Üyelik Başvurularını 23 Üye Devlet Onayladı

15.08.2022 12:42
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya Üyelik Başvurularını 23 Üye Devlet Onayladı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanlarının 29 Haziran’da Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde İsveç ve Finlandiya’yı ittifaka katılmaya davet etmesinden bu yana, 23 üye devlet iki ülkenin başvurularını onayladı. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 7 üye devlet, İsveç ve Finlandiya’nın katılım başvurularına henüz onay vermedi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanlarının 29 Haziran'da Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etmesinden bu yana, 23 üye devlet iki ülkenin başvurularını onayladı. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 7 üye devlet, İsveç ve Finlandiya'nın katılım başvurularına henüz onay vermedi.

İsveç ve Finlandiya'nın 18 Mayıs'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e üyelik mektuplarını sunmasını takiben NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, 29 Haziran'da Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'i ittifaka katılmaya davet etti. İki ülkenin üye olabilmesi için tüm üye devletlerin onayı gerekiyor. İsveç ve Finlandiya'nın katılım başvurularını ilk olarak Kanada 5 Temmuz'da onayladı. İttifaka katılım davetinin yapıldığı 29 Haziran'dan bu yana 23 üye devlet, İsveç ve Finlandiya'nın katılım başvurularını onayladı. Üyelik başvurularını onaylayan ülkeler ve tarihleri şöyle:

Kanada, 5 Temmuz

Danimarka, 5 Temmuz

İzlanda, 5 Temmuz

Norveç, 5 Temmuz

Estonya, 6 Temmuz

Birleşik Krallık, 6 Temmuz

Arnavutluk, 7 Temmuz

Almanya, 8 Temmuz

Hollanda, 12 Temmuz

Lüksemburg, 12 Temmuz

Bulgaristan, 13 Temmuz

Letonya, 14 Temmuz

Slovenya, 14 Temmuz

Hırvatistan, 15 Temmuz

Polonya, 20 Temmuz

Litvanya, 20 Temmuz

Belçika, 20 Temmuz

Romanya, 21 Temmuz

Kuzey Makedonya 27 Temmuz

Karadağ, 28 Temmuz

Fransa, 2 Ağustos

İtalya, 3 Ağustos

ABD, 3 Ağustos

7 ÜYE DEVLET ONAYLAMADI

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 üye devlet, üyelik başvurularını henüz onaylamadı. Onaylamayan ülkeler şöyle:

Çek Cumhuriyeti

Yunanistan

Macaristan

Portekiz

Slovakya

İspanya

Türkiye

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Kaynak: ANKA

Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya Üyelik Başvurularını 23 Üye Devlet Onayladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya Üyelik Başvurularını 23 Üye Devlet Onayladı - Son Dakika
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