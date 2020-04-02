NATO Dışişleri Bakanları, Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik... - Son Dakika

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NATO Dışişleri Bakanları, Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik...
6 saat önce
NATO Dışişleri Bakanları, Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdi.
NATO Dışişleri Bakanları, Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdi
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:46 Kaynak: AA
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