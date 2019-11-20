Son Dakika Haberleri: NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı - Aile fotoğrafı
Son Dakika Güncel NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı - Aile fotoğrafı - Son Dakika

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı - Aile fotoğrafı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekildi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı - Aile fotoğrafı

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:16 Kaynak: AA
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