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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı - Aile fotoğrafı (2)
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:25 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekildi.
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