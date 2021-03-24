NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi - Son Dakika

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

24.03.2021 16:09
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumunun ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Yıllarca süren baskı ve anlamlı bir diyaloğa girme çabalarına rağmen Rusya, yurtiçinde baskıcı, yurtdışında saldırgan davranış şeklini arttırdı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumunun ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Yıllarca süren baskı ve anlamlı bir diyaloğa girme çabalarına rağmen Rusya, yurtiçinde baskıcı, yurtdışında saldırgan davranış şeklini arttırdı" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün NATO Karargahında başlayan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün sona erdi. Toplantının ikinci gün oturumunun ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kameraların karşısına geçti. Stoltenberg, Rusya'nın görüşüldüğü toplantıya yakın ortaklar Finlandiya ve İsveç'in yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de katıldığını hatırlattı. Rusya ile ilişkilerin çok çetin olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Yıllarca süren baskı ve anlamlı bir diyaloğa girme çabalarına rağmen Rusya, yurtiçinde baskıcı, yurtdışında saldırgan davranış şeklini arttırdı. Rusya'da siyasi muhalefetin şiddetli bir şekilde ezildiğini görüyoruz ve tutuklanan Alexei Navalny ve diğer barışçıl göstericilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

"Rusya Batı Balkanları istikrarsızlaştırıyor"

Stoltenberg, "Rusya yurtdışında Ukrayna, Gürcistan ve Moldova da dahil olmak üzere komşularını zayıflatıyor ve istikrarsızlaştırıyor. Belarus üzerindeki baskıyı destekliyor ve Batı Balkanlar bölgesine müdahale etmeye çalışıyor" diyerek eleştirilerini sürdürdü. Rusya'nın Baltık'tan Karadeniz'e, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da ve Akdeniz'den Kuzey Kutbu'na kadar askeri faaliyetlerini arttırmaya devam ettiğini vurgulayan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Rusya'nın dezenformasyon ve propagandasını, seçimleri etkileme çabalarını, siber saldırılarını ve siyasi muhaliflere karşı kimyasal silah kullanmasına karşı tepki gösterdiğini belirtti.

Rusya'ya karşı AB ile iş birliği vurgusu

"NATO'nun tepkisi sağlam ve tutarlıdır" diyen Stolteberg, "Rusya'nın eylemlerine cevaben NATO, bir nesilde toplu savunmamızın en büyük takviyesini gerçekleştirdi. Hibrit ve siber savunmamızı arttırdık. Rusya'nın eylemlerine karşı AB ve yakın ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Nükleer Silahların Azaltılması Anlaşması

Stolterberg, "Müttefikler, caydırıcılığımızı ve savunmamızı gözden geçirmeye ve uyarlamaya devam etmemiz gerektiği konusunda hemfikir. Artan Rus füze tehdidi de dahil. Tüm müttefikler, nükleer silahların kontrolüne sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor" dedi. ABD ve Rusya arasındaki nükleer silahların kontrolünü sağlayan New START Anlaşması'nın (Stratejik Silahların Azaltılması) 5 yıllığına uzatılmasını hatırlatan Stolterberg, "Müttefikler, New START Antlaşması'nın uzatılması yönündeki son kararı memnuniyetle karşılıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın yeni nükleer silahlar konuşlandırmaya devam ettiğini görüyoruz"

Anlaşmanın uzatılmasının, uluslararası nükleer silah kontrolünü daha da güçlendirme çabasının başlangıcı olması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Rusya'nın yeni ve istikrarsızlaştırıcı nükleer silahlar konuşlandırmaya devam ettiğini görüyoruz. Daha fazla silahı ve Çin gibi daha fazla ülkeyi kapsayan anlaşmalara ihtiyacımız var. Bu yüzden silah kontrol rejimi yeni gerçekleri hesaba katmalıdır" şeklinde konuştu.

Stoltenberg, "NATO'nun silahların kontrolü, silahsızlanma ve silahların yayılmasının önlenmesine yönelik güçlü ve uzun süreli bir taahhüdü vardır ve bizler, barışı korumaya yardımcı olduğu için silahların kontrolünün geleceği konusunda Avrupa ve Kuzey Amerika için eşsiz bir platform olmaya devam ediyoruz" dedi. - BRÜKSEL

Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği, Nükleer, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi Gündem AK Parti kongresi! Gündem AK Parti kongresi! "Fahrettin Koca nerede?" etiketi Twitter'da TT oldu İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Kız çocuklarına sözlü cinsel saldırıda bulunan şahsın sözleri pes dedirtti: Aşkım sizi evinizden aldırırım, milletvekili tanıdığım var Kız çocuklarına sözlü cinsel saldırıda bulunan şahsın sözleri pes dedirtti: Aşkım sizi evinizden aldırırım, milletvekili tanıdığım var Haftaya ağır kayıplarla başlayan borsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti Haftaya ağır kayıplarla başlayan borsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti Vicdanınız kurusun! Tilkiyi öldürüp kuyruğunu kestikten sonra elektrik direğine astılar Vicdanınız kurusun! Tilkiyi öldürüp kuyruğunu kestikten sonra elektrik direğine astılar İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir
Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddia edilen İbrahim Seten için hapis istemi Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddia edilen İbrahim Seten için hapis istemi         
16:04
Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! Zehirli örümcekler selle ortaya saçıldı, 10 dakikada insan öldürüyor Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! Zehirli örümcekler selle ortaya saçıldı, 10 dakikada insan öldürüyor         
15:58
Fenomen Alp Kılınç, kendisine tazminat davası açan Hande Erçel'e bazlama arası cips yiyerek tepki gösterdi Fenomen Alp Kılınç, kendisine tazminat davası açan Hande Erçel'e bazlama arası cips yiyerek tepki gösterdi         
15:54
Son Dakika: Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Avrupa gelirlerine el koyacaklar Son Dakika: Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Avrupa gelirlerine el koyacaklar         
15:30
Yer altından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı Yer altından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı         
15:13
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı         
14:19
Eşini öldüren arkadaşına ''Adamsın'' tezahüratı yaptı, gözaltına alınınca çark etti: Türk kadınlarından özür dilerim Eşini öldüren arkadaşına ''Adamsın'' tezahüratı yaptı, gözaltına alınınca çark etti: Türk kadınlarından özür dilerim         
14:06
AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı         
13:58
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik         
13:32
AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı         
13:11
Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi         
13:07
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti         
12:38
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır         
12:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 16:22:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei