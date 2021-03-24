NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile... - Son Dakika

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmemiz yapıcı bir ortamda gerçekleşti. Bazı konularda görüş ayrılığı içinde olduğumuz sır değil. Gerek S-400'lerin gerek ABD'nin PKK ve PYD'ye verdiği desteğin ilişkimizi olumsuz etkileyen unsurlar olduğunu biliyoruz" dedi. - BRÜKSEL