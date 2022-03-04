- NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna gündemiyle toplandı - Stoltenberg: "NATO, topraklarının her bir karışını koruyup savunacaktı" - Son Dakika
Üye Girişi

- NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna gündemiyle toplandı - Stoltenberg: "NATO, topraklarının her bir karışını koruyup savunacaktı"

04.03.2022 21:07

(BRÜKSEL)- - NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna gündemiyle toplandı - Stoltenberg: "NATO, topraklarının her bir karışını koruyup savunacaktı" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları toplantısında gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, "Rusya ile çatışma istemiyoruz.

(BRÜKSEL)- - NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna gündemiyle toplandı

- Stoltenberg: "NATO, topraklarının her bir karışını koruyup savunacaktı"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları toplantısında gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, "Rusya ile çatışma istemiyoruz. Ancak, Washington Anlaşması'nın 5. Maddesine kuvvetli bir şekilde bağlıyız. NATO, topraklarının her bir karışını koruyup savunacaktır" dedi.

NATO Dışişleri Bakanları olağanüstü gündemle toplanıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor. Çavuşoğlu, toplantı salonunda mevkidaşları ile ayaküstü sohbet ederken toplantıda, Rusya'nın Ukrayna saldırıları ele alınacak. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın, Avrupa kıtasındaki güvenliğe zarar verdiğini ifade ederek, "Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmeyen bir savaşa girişti. Avrupa'nın saldırganlığı Avrupa'nın güvenliği için güç kullanımı yoluyla temel ilkelerin tartışıldığı yeni normal oluşturdu. Her tarafa yayılan çatışma tehdidi gerçek. Ukrayna halkı ve demokratik olarak seçilmiş hükümetin yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Rusya ile çatışma istemiyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenen Stoltenberg, "Putin'e savaşı sonlandırma, tüm askeri güçleri Ukrayna'dan çıkarma çağrısı yapıyoruz. Diplomatik çabalara iyi niyetinizle katılın. NATO bir savunma ittifakıdır. Rusya ile çatışma istemiyoruz. Ancak, Washington Anlaşması'nın 5. Maddesine kuvvetli bir şekilde bağlıyız. NATO, topraklarının her bir karışını koruyup savunacaktır" dedi.

YORUMLAR
500
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Bizim sorumluluğumuz bu saldırının Ukrayna dışına taşmasını önlemek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Bizim sorumluluğumuz bu saldırının Ukrayna dışına taşmasını önlemek. NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna gündemiyle toplandı NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna gündemiyle toplandı

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Çatışma, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna gündemiyle toplandı - Stoltenberg: 'NATO, topraklarının her bir karışını koruyup savunacaktı' - Son Dakika


Son Dakika
21:08 Şamil Tayyar'dan görevinden istifa eden Bekir Pakdemirli'ye çok konuşulacak sözler: Kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim
21:03 SİHA'larla ilgili yaptığı açıklamayla gündem olan Merdan Yanardağ'a Selçuk Bayraktar'dan cevap: Katranı kaynatsam olur mu şeker
20:57 Ukrayna'nın tam teşekküllü işgal edileceğini söyledi! Zelenski, vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı yaptı
20:48 Bu sezon 24 maça çıktı! Kolombiyalı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray mücadeleye girdi
20:13 Savaşın bitmesi için Putin'in tek bir şartı var! Peki, Ukrayna'nın cevabı ne olacak?
20:08 Gazeteciden tokat yemişti! Rus yanlısı Ukraynalı milletvekili gözaltına alındı
20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü! Sosyal medyadan yapılan açıklama dikkat çekti
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 180 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi
19:54 Kendisine şiddet uygulayan eşini öldüren Rümeysa Aydın beraat etti
19:46 Sevgilisi anlattı, o da kararını verdi! Dünyaca ünlü futbolcu İslamiyet'i seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 21:14:58. #1.13#
SON DAKİKA: - NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna gündemiyle toplandı - Stoltenberg: "NATO, topraklarının her bir karışını koruyup savunacaktı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement