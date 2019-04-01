Son Dakika Haberleri: NATO Dışişleri Bakanlarının Gündemi Inf Olacak

NATO Dışişleri Bakanlarının Gündemi Inf Olacak

1 saat önce

- NATO Dışişleri Bakanlarının gündemi INF olacakBRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun 70'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yarın yapılacak Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

- NATO Dışişleri Bakanlarının gündemi INF olacak

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun 70'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yarın yapılacak Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte INF anlaşmasını ihlal eden Rusya'ya karşı atılacak adımları görüşeceklerini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 70'inci kuruluş yıldönümü buluşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Yarın ABD'nin başkenti Washington'da müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek olan Stoltenberg, görüşmenin detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Silahlar Anlaşması'nı ihlal etmesine değinen Stoltenberg, Rusya'nın SSC-8 füzelerini yerleştirmeye devam ettiğini söyledi. SSC-8 füze sistemi tehdidine değinen Stoltenberg, "Bu füzeleri tespit etmesi zor, nükleer silah kullanma eşiğini düşürüyor ve güvenliğimizi azaltıyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın uyarıları ve baskısı üzerine müttefik ülkelerin savunma harcamalarını kısmayı bırakıp artırdığına değinen Stoltenberg, 2016 yılından bu yana ABD hariç üyelerin 41 milyar dolar askeri harcama yaptığını kaydetti. Stoltenberg, bu yılın sonuna kadar toplam harcamanın 100 milyar dolara yükseleceğini söyleyerek, önemli gelişme yaşandığına dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:50 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Jens Stoltenberg, Güncel
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