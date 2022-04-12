NATO doğu kanadında çok uluslu muharip gruplar oluşturdu - Son Dakika

NATO, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da çok uluslu muharip grupların oluşturulduğunu duyurdu.

NATO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda NATO'nun 24 Mart'taki Liderler Zirvesi'nde kararlaştırılan çok uluslu muharip grupların söz konusu dört ülkeye konuşlandırıldığı bildirildi.

Buna göre, grupların 40 bin asker, yüksek alarm seviyesinde 130 jet, denizde devriye gezen 140 gemiden oluştuğu aktarıldı.

"Toprağımızı savunmak için bir aradayız." ifadesi kullanılan videolu paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bir nesil içinde karşılaşılan en büyük tehdit olduğu vurgulandı.

40 bin askerin İttifakın doğu kanadında doğrudan NATO'nun emri altında olduğu, böylece halihazırda NATO'nun Karadeniz'den Baltık Denizi'ne toplam 8 muharip gruba sahip olduğu kaydedildi.

NATO'nun Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'da muharip grupları bulunuyordu.