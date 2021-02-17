NATO, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı - Son Dakika

Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor

Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var

Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu