NATO Gemi Komutanlarından Ustaoğlu'na Ziyaret

NATO Daimi Deniz Görev Grubu gemi komutanları, Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.
Ustaoğlu, TCG Yıldırım Fırkateyni eşliğinde NATO Daimi Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Trabzon Limanı'na demirleyen, SNMG-2 Grup Komutanı Tuğamiral Boudewijn Boots, SNMG-2 Kurmay Başkanı Albay Juan Alanso ve beraberindeki Trabzon Deniz Komutanı Deniz Albay Bünyamin Dayıoğlu'nu makamında kabul etti.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Ustaoğlu, "NATO faaliyeti olarak gerçekleşen bu ziyaretin ülkemizin hak ve menfaatleri ile Trabzon'umuzun tanıtımı açısından faydalı ve önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.
Ustaoğlu, tarihi ve doğal güzellikleriyle Trabzon'un çok güzel bir şehir olduğuna dikkati çekerek, "Burada kaldığınız süre içerisinde bu güzellikleri yakından görme fırsatı bulacaksınız." ifadesini kullandı.
Ustaoğlu, ziyaret anısına komutanlara yöreye özgü çeşitli hediyeler sundu.