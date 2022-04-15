NATO gemileri Baltık Denizi'ne konuşlanıyor - Son Dakika
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NATO gemileri Baltık Denizi'ne konuşlanıyor

15.04.2022 13:58
NATO gemileri Baltık Denizi'ne konuşlanıyor

NATO, gemilerinin rutin operasyonlar ve eğitimler yürütme amacıyla Baltık Denizi'ne girdiğini duyurdu.

NATO, gemilerinin rutin operasyonlar ve eğitimler yürütme amacıyla Baltık Denizi'ne girdiğini duyurdu.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Daimi Denizcilik Grubu 1" (SNMG1) ve "Daimi NATO Mayın Önlemleri Grubu 1"den (SNMCMG1) gemilerin, Baltık Denizi'ne açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Baltık Denizi'ne sınır müttefik ve ortak ülkelerle tatbikatlara katılacak gemilerin, NATO'nun anlaşma yükümlülüklerine uygun olarak "güvenilir ve yetenekli savunma kabiliyetini sürdürmek" için bu bölgede düzenli olarak yürütülen faaliyetin parçası olacağı kaydedildi.

Her iki grubun da çeşitli müttefik ülkelerden gelen gemilerden oluştuğu, tatbikatlara katılımdan operasyonel görevlere kadar farklı işlevleri yerine getirmek için NATO'nun sürekli kullanımına açık olduğu belirtildi.

Açıklamada, ayrıca söz konusu grupların NATO bünyesindeki en yüksek hazırlığa sahip askeri güç olan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) parçası olduğu da vurgulandı.

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Baltık Denizi, Denizcilik, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO gemileri Baltık Denizi'ne konuşlanıyor - Son Dakika


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