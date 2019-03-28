Son Dakika Haberleri: NATO Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

NATO Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

14 dakika önce

NATO'ya bağlı 4 askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

NATO Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
NATO'ya bağlı 4 askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Hollanda donanmasına ait "F81" borda numaralı ESPS Santa Maria, İspanya donanmasından "F805" borda numaralı HNLMS Evertsen, Kanada donanmasından "FFH 333" borda numaralı HMCS Toronto ile Fransa donanmasından "A608" borda numaralı FS Var isimli askeri gemiler, Ege Denizi yönünden boğaza girdi.

Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdüren 4 gemiye boğaz geçişinde sahil güvenlik botları eşlik etti.

Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:44 Kaynak: AA

İspanya, Hollanda, Çanakkale Boğazı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı Son Dakika! YSK Başkanı Güven: Vatandaş, Tüm Sandıkların Islak İmzalı Sayım Döküm Cetvelini Görebilecek Son Dakika! Malta Ordusu, Kaçırılan Tankerin Kontrolünü Ele Geçirdi CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: Lüks Araçlara Binmeyeceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 09:58:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NATO Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]