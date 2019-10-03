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NATO gemileri Çanakkale'de

52 dakika önce

Çanakkale ve Saros Körfezi'nde 4-20 Ekim'de düzenlenecek "Nusret-2019 Davet Tatbikatı"na katılacak NATO'ya bağlı askeri gemiler, Çanakkale'ye ulaştı.

NATO gemileri Çanakkale'de, System.String[]

Çanakkale ve Saros Körfezi'nde 4-20 Ekim'de düzenlenecek "Nusret-2019 Davet Tatbikatı"na katılacak NATO'ya bağlı askeri gemiler, Çanakkale'ye ulaştı.

NATO'ya bağlı İtalyan donanmasına ait A 5329 borda numaralı "ITS VESUVİO", Yunan donanmasına ait M63 borda numaralı "HS KALLISTO", İspanya donanmasına ait M32 borda numaralı "SELLA", İtalya Deniz Kuvvetlerine ait M-5557 borda numaralı "ITS NUMANA 9" ile Türk donanmasından M266 borda numaralı "TCG Amasra" gemileri, saat 09.00 sıralarında arka arkaya Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Gemilere, Sahil Güvenlik ekipleri refakat etti.

Gemiler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleriyle, ziyarette bulunacakları Nara Limanı'na yanaştırıldı.

Çanakkale, Amasra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:30 Kaynak: AA
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