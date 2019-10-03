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NATO gemileri Çanakkale'de

21 dakika önce

Çanakkale ve Saros Körfezi'nde yapılacak "Nusret-2019 Davet Tatbikatı"na katılacak NATO'ya bağlı askeri gemiler, Çanakkale'ye geldi.

NATO gemileri Çanakkale'de, System.String[]

Çanakkale ve Saros Körfezi'nde yapılacak "Nusret-2019 Davet Tatbikatı"na katılacak NATO'ya bağlı askeri gemiler, Çanakkale'ye geldi.

Çanakkale, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:51 
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