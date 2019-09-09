Son Dakika Haberleri: Nato gemisi, kuzey ege'de kaçak geçişlere karşı devriye görevi yapıyor
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Nato gemisi, kuzey ege'de kaçak geçişlere karşı devriye görevi yapıyor

51 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri engellemek için NATO'ya ait Alman Fırkateyni FGS Hessen F-221 devriye görevinde bulunuyor.

Nato gemisi, kuzey ege'de kaçak geçişlere karşı devriye görevi yapıyor, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri engellemek için NATO'ya ait Alman Fırkateyni FGS Hessen F-221 devriye görevinde bulunuyor.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişleri engellemek amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, 7/24 devriye görevinde bulunuyor. Yunan kara suları içinde Yunan Sahil Güvenlik botu devriye görevi yapıyor. Ayvacık ilçesi ve Küçükkuyu beldesi sahillerinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlere karşı NATO'ya ait Alman Fırkateyni FGS Hessen F-221 de devriyeye başladı.

Türk ve Yunan sahil güvenlik botları, Alman Fırkateyni FGS Hessen F-221 ile bölgede gerçekletirdikleri devriye ile kaçak göçmenlerle mücadeleyi sürdürüyor.

Midilli Adası, Yunanistan, Hessen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:47 Kaynak: DHA
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