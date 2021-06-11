NATO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Manza: Aramızdaki farklılıkları arkadaşça konuşarak çözebiliriz - Son Dakika

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. John Manza, müttefikler arasında koordinasyon ve iş birliği olmasının ülkelerin farklı tutumları veya farklı ulusal öncelikleri olmadığı anlamına gelmediğini belirterek, "Farklılıklar oluştuğunda beraberce oturup müttefikler olarak arkadaşça konuşup çözebiliriz." dedi.

NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı (MARSEC COE) açılış törenine video mesajla katılan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. John Manza, mükemmeliyet merkezlerinin ittifak için anahtar bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Manza, bu merkezlerin NATO üyelerine ve ortaklarına sivil-askeri operasyonlar, siber güvenlik ve terörizm gibi birçok konuda benzersiz bilgi ve deneyim sağladığını ifade ederek, "Bu girişiminizden dolayı gurur duyuyorum. Merkezin deniz güvenliğine ve deniz güvenliği kapsamında gerçekleştireceği faaliyetlerine katkılarını bekliyoruz." diye konuştu.

Deniz güvenliğinin NATO ajandasının önemli yapı taşlarından biri olduğuna vurgu yapan Manza, Genel Sekreter'in bu konuya verdiği öneme vurgu yaptı.

Koordinasyon ve iş birliğinin ülkelerin farklı tutumları veya farklı ulusal öncelikleri olmadığı anlamına gelmediğine dikkat çeken Manza, şunları kaydetti:

"Ama tam bu noktada NATO bir çözüm bulunmasına katkıda bulunabilir. Farklılıklar oluştuğunda beraberce oturup müttefikler olarak arkadaşça konuşup çözebiliriz. NATO'yu operasyonel ve politik olarak güçlü kılan da budur. Ayakta durduğumuzda sesimiz daha güçlü çıkıyor."

NATO'nun yıllar içinde denizcilik alanında yeteneklerini geliştirdiğini ifade eden Manza, "Denizcilik alanında elde ettiğimiz deneyimler müttefiklerimizle hem bir araya gelmemizi hem de bu alanda neler yapabileceğimizi görmemizi de sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Manza, kurulan birimin özellikle günümüzde öngörülmeyen tehditler noktasında önemli bir işlev göreceğini, NATO'nun her zamankinden daha çok bu birime ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Deniz güvenliğinin en az hava güvenliği kadar önemli olduğuna dikkat çeken Manza, şöyle devam etti:

"Bu nedenle özellikle terörle mücadele ve deniz güvenliğini geliştirme konusunda Akdeniz'de faaliyetlerimiz var. Bu konuda kapasiteyi geliştirmeye ilişkin çalışmalarımız da devam ediyor. Dolayısıyla bu merkezin buna geniş çapta değerli katkılar yapacağından eminim."

NATO üyelerinin işbirliği hayati önem taşıyor

NATO Birleşik Deniz Müşterek Harekat Mükemmeliyet Merkezleri Direktör Yardımcısı Tuğamiral Tom Guy ise deniz güvenliğinin sivil koruma ve deniz ticareti açısından son derece önemli olduğunu, denizden gelecek olası bir terörizme karşı NATO ittifakı içinde olan ülkelerin iş birliğinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Deniz mükemmeliyet merkezinin bu anlamda önemli bir işlev göreceğini ifade eden Guy, merkezle çalışmayı dört gözle beklediklerini vurguladı.