NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana, Putin'in savaşı kazanamayacağını söyledi - Son Dakika
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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana, Putin'in savaşı kazanamayacağını söyledi

26.03.2022 16:08
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana, Putin'in savaşı kazanamayacağını söyledi

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaşı kazanamayacağını belirtti.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaşı kazanamayacağını belirtti.

Geoana, Associated Press'e, birinci ayını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın saldırılarının "barbarca savaş" olduğunu vurgulayan Geoana, Putin'in bu savaşı kazanamayacağını iddia etti.

Geoana, Rus tarafının kimyasal ya da nükleer silah kullanması durumunda NATO'nun "gerekli tedbirleri almaya zorlanacağı" uyarısında bulunarak, "NATO bir savunma ittifakıdır ama aynı zamanda nükleer bir ittifaktır. Ukrayna'ya karşı kimyasal silahlar veya üst düzey sistemler kullanırsa bu Putin'in Ukrayna'ya savaşının doğasını temelden değiştirecektir. NATO'nun buna orantılı olarak yanıt vermeye hazır olduğunu garanti edebilirim." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Mariupol kentindeki bir tiyatroya saldırısında yaklaşık 300 sivilin öldüğü iddialarına değinen Geoana, bunun Putin'in saldırılarının "mantıksız, barbarca ve gerekçesiz" olduğunun bir başka göstergesi olduğu yorumunu yaptı.

Geoana, Putin'in bağımsız bir topluma karşı daha fazla savaş suçları işlemeye devam etmemesini umduklarını dile getirdi.

Rusya'ya yönelik sert yaptırımların ve askeri açıdan büyük kayıpların, sonunda Putin'in Ukrayna saldırısını yeniden düşünmesini sağlayabileceğine işaret eden Geoana, "Putin muhtemelen Ukraynalıların onları kollarını açarak karşılayacağını düşünerek emperyalizm sonrası fantezilerine inandı. Aslında çok şiddetli bir direnişle karşılaştılar. Bugün hala Ukrayna'ya gelen takviyelerle bile Rusya'nın tüm Ukrayna'yı işgal edecek güç ve kapasiteye sahip olmadığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geoana, Ukrayna'yı birçok açıdan desteklediklerini ve zamanı geldiğinde bölgenin yeniden inşa sürecinde de destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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