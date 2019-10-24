Nato genel sekreteri en azından bir ilerleme görüyoruz-1

NATO Genel Sekreteri En azından bir ilerleme görüyoruz

Belçika, (DHA)- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Suriye'deki krize ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Stoltenberg, 'Suriye'deki krize sürdürülebilir bir politik çözüm bulmak için çalışmalıyız. Durum halen kırılganlığını koruyor, ama en azından bir ilerleme görüyoruz' dedi.

Stoltenberg, Suriye'deki durumun hala kırılgan olduğunu, ancak bir ilerleme görüldüğünü belirterek, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda bugün Suriye'nin kuzeyindeki durum da dahil olmak üzere çeşitli konuları tartıştık. NATO üyelerinin farklı fikirleri olsa da geleceğe odaklandık. Geçen hafta, Suriye'deki gerginliğin azaldığını gördük ve bu temelde, Suriye'deki krize sürdürülebilir bir politik çözüm bulmak için çalışmalıyız. Durum halen kırılganlığını koruyor, ama en azından bir ilerleme görüyoruz. Bakanlar, bölgedeki görevlerimize bağlı kalmamız ve DEAŞ'a karşı kazanımların güvence altına alınması konusunda hemfikirdiler? dedi.

'MÜTTEFİKLERİN ÖNERİLERİ MEMNUNİYET VERİCİ'

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Suriye krizine ilişkin önerilerde bulunmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, 'Birçok sorun var, ama Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun çözüme kavuşturulması için uluslararası topluluğun onayladığı çerçeveyi oluşturma fikri, savunma bakanlarımızın görüşmelerde değerlendireceği bir şey. Tüm müttefikler, krize görüşmeler yoluyla çözüm bulunması fikrine destek veriyor. Almanya'nın önerisi, bunun unsurlarından biri' ifadelerini kullandı.