Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri: Endişem, bölgedeki tansiyonun yükselmesi
Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri: Endişem, bölgedeki tansiyonun yükselmesi

NATO Genel Sekreteri: Endişem, bölgedeki tansiyonun yükselmesi

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Endişem bölgedeki tansiyonunun yükselmesi. Suriye'de insanların acı çektiğini görüyoruz.

NATO Genel Sekreteri: Endişem, bölgedeki tansiyonun yükselmesi, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Endişem bölgedeki tansiyonunun yükselmesi. Suriye'de insanların acı çektiğini görüyoruz. Bu konudaki endişelerimi İstanbul'da da dile getirdim" dedi.

Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İngiltere Başbakanı ile görüşmesinin çok olumlu geçtiğini ifade eden Stoltenberg, "İngiltere'ye NATO'ya olan bağlılığından ötürü teşekkür ediyorum. Birçok önemli konuyu görüştük. Suriye'deki durum da gündemimiz arasındaydı" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'nın bölgedeki tansiyonu arttırma riski taşıdığını kaydeden Stoltenberg, "Endişem, bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesi. Suriye'de insanların acı çektiğini görüyoruz. Şu anda çok istikrarsız bir durum mevcut" ifadelerini kullandı.

DEAŞ'la mücadele konusunda endişeleri olduğunu söyleyen Stoltenberg, "DEAŞ'a karşı büyük başarılarımız var. DEAŞ daha önce bu bölgeyi ve burada yaşayan insanları kontrol ediyordu. Ortak düşmanımız DEAŞ'a karşı savaşarak elde ettiğimiz kazanımları korumak bizim için çok önemlidir. Bunu tehlikeye atmamalıyız. Bu yüzden benim ve diğer liderlerin en büyük endişesi bu" ifadelerine yer verdi.


Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Fırat, Nato, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:51 Kaynak: DHA
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