Son Dakika Haberleri: Nato genel sekreteri jens stoltenberg cumhurbaşkanlığı dolmabahçe çalışma ofisi'ne geldi
Son Dakika Güncel Nato genel sekreteri jens stoltenberg cumhurbaşkanlığı dolmabahçe çalışma ofisi'ne geldi

Nato genel sekreteri jens stoltenberg cumhurbaşkanlığı dolmabahçe çalışma ofisi'ne geldi

18 dakika önce

Haber-Kamera: Beyza GÜLER-Zeki GÜNAL-Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.

Nato genel sekreteri jens stoltenberg cumhurbaşkanlığı dolmabahçe çalışma ofisi'ne geldi, System.String[]

Haber-Kamera: Beyza GÜLER-Zeki GÜNAL-Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.

Jens Stoltenberg saat 10.05'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı. Stoltenberg,  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Stoltenberg'in saat 14.00'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Stoltenberg'in Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne girişi


Dolmabahçe Sarayı, Jens Stoltenberg, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:18 Kaynak: DHA
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