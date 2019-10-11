Nato genel sekreteri jens stoltenberg cumhurbaşkanlığı dolmabahçe çalışma ofisi'ne geldi
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Haber-Kamera: Beyza GÜLER-Zeki GÜNAL-Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:18 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Beyza GÜLER-Zeki GÜNAL-Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.
Jens Stoltenberg saat 10.05'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Stoltenberg'in saat 14.00'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.
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-Stoltenberg'in Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne girişi
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