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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Açıklaması

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg hiçbir NATO üyesi ülkenin Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Açıklaması, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg hiçbir NATO üyesi ülkenin Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde şiddetin gerilemeye başladığını ve bunun siyasi bir çözüm için çabaları da beraberinde getirebileceğini belirtti.

Stoltenberg, "Burada Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek gerekir. DEAŞ'a karşı mücadelede ve sözde hilafetin fiziksel olarak yıkılmasında Türkiye kararlı bir şekilde katkıda bulundu. Hiçbir müttefik Türkiye kadar Suriyeli sığınmacı almadı. Türkiye 3,6 milyon Suriyeliyi aldı ve hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı" ifadelerini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası güvenli bölge önerisinin hatırlatılması üzerine Jens Stoltenberg, öneriyi memnuniyetle karşıladığını ancak bu konuda tüm dünya ülkelerinin Suriye'deki şiddetin sona ermesi için sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekti.

Suriye'ye asker gönderme kararı almanın kolay olmadığını vurgulayan Stoltenberg söz konusu önerinin uygulanabilir olduğunu söylemek için erken olduğunu kaydetti.

Jens Stoltenberg NATO'nun üye ülkelerin düşüncelerini açıkça ve ciddi bir şekilde paylaştığı bir forum olduğunu da sözlerine ekledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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