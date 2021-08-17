"Afganistan'da sonsuza kadar kalmak gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı" - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Afganistan'da durum son derece ciddi ve endişe verici. Derinden endişeliyim" dedi.

"(NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesine yönelik tepkiler) Öfkenizi anlıyorum ama Afganistan'da sonsuza kadar kalmak gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı" dedi.

"Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür ediyorum" dedi.

"Taliban'ın kontrolü yeniden ele geçirmesi gibi bir risk hep vardı" dedi.

"NATO'nun Afganistan'da olduğu yıllar boyunca güçlü sesler ve önemli bir ilerleme olduğunu gördüm. Afganistan'da kadın hakları başta olmak üzere insan haklarıyla ilgili durumu yakından izlemeye devam edeceğiz" dedi.

"Havalimanını açık tutmak önceliğimizdi. Sadece kendi çalışanlarımız için değil, ülkede risk altında bulunan Afganların da çıkmalarına yardımcı olmak için havalimanının çalışmaya devam etmesini sağlamak çok önemliydi. Bu insanlara yardımcı olmayı başardık, müttefikler hala havalimanında ve havalimanı şu anda çalışır durumda" dedi.

"Afganistan'daki durum giderek evriliyor. Şu anda en önemlisi iktidar devrinin barışçıl şekilde gerçekleştirilmesi. NATO askeri operasyonu bitiriyor ama diğer alanlarda özellikle uluslararası kuruluşların insan hakları gibi alanlarda destekleri devam edecek. NATO Liderler Zirvesi sonrasında verilen mesaj da bu yöndeydi" dedi.

"ABD çekilme kararı aldıktan sonra diğer NATO üyelerinin Afganistan'da kalması mümkün değil, 30 müttefik anlaşarak çekilmeye karar verdik" dedi.

-İHA-