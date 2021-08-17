NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Afganistan'daki durum giderek evriliyor. - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Afganistan'daki durum giderek evriliyor. Şu anda en önemlisi iktidar devrinin barışçıl şekilde gerçekleştirilmesi. NATO askeri operasyonu bitiriyor ama diğer alanlarda özellikle uluslararası kuruluşların insan hakları gibi alanlarda destekleri devam edecek. NATO Liderler Zirvesi sonrasında verilen mesaj da bu yöndeydi" dedi. - BRÜKSEL