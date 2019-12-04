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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık Savunma Planı'na YPG şartına ilişkin, "Cumhurbaşkanı...
6 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık Savunma Planı'na YPG şartına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz" dedi. Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:36 Kaynak: İHA
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