NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın toplantısıyla Madrid Zirvesi'ni kapattı Açıklaması - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın toplantısıyla Madrid Zirvesi'ni kapattı Açıklaması

30.06.2022 14:49
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın toplantısıyla Madrid Zirvesi'ni kapattı Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet kararıyla ilgili resmi imzaların gelecek hafta salı günü dışişleri bakanları toplantısında atılacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet kararıyla ilgili resmi imzaların gelecek hafta salı günü dışişleri bakanları toplantısında atılacağını söyledi.

İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi kararını burada aldık. Resmi imza, dışişleri bakanları ile gelecek salı günü atılacak." dedi.

NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin güçlenerek devam ettiğini, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreçleriyle ilgili Rusya'nın atacağı adımlara karşı her türlü değişime hazır olduklarını kaydeden Stoltenberg, "Ukrayna'da gördüklerimiz Rusya'nın tam olarak bu savaşa yoğunlaşmış durumda olduğunu gösteriyor. Bu mesajı not aldık." diye konuştu.

"Rusya ile NATO arasında bir savaş olabileceğini, bunun yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabileceğini biliyoruz." diyen NATO Genel Sekreteri, şu anda sadece Ukrayna özelinde de olsa Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir kriz ve savaş olduğunu, bunun daha da kötüleşebileceğini söyledi.

Stoltenberg, "Son 10 yılın en büyük küresel kriziyle karşı karşıyayız. NATO olarak çatışmaları önlemeye, barışı garanti etmeye, vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Hedef, caydırıcılık yoluyla savaşı engellemek." ifadesini kullandı.

Küresel boyutta gıda krizi yaşandığını, gıda fiyatlarının tarihi rekorlar kırdığını, Ukrayna'daki tahıl ürünlerinin deniz ve kara yoluyla çıkarılması için görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Stoltenberg, "Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasında Türkiye çok önemli bir rol oynuyor." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, Irak'taki NATO misyonunun terör örgütü DEAŞ'ın dönüşünü engellemek olduğunu, NATO olarak ilk defa Moritanya için güvenlik yardımı yapma kararı aldıklarını, terörizmle mücadelede kararlılık, dayanışma ve istihbarat paylaşımıyla ilerleme kaydettiklerini vurguladı.

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Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Finlandiya, Madrid, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın toplantısıyla Madrid Zirvesi'ni kapattı Açıklaması - Son Dakika

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