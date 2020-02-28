NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Çok açık bir şekilde Rusya'ya ve rejime saldırılara son... - Son Dakika
Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Çok açık bir şekilde Rusya'ya ve rejime saldırılara son... - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Çok açık bir şekilde Rusya'ya ve rejime saldırılara son...

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Çok açık bir şekilde Rusya'ya ve rejime saldırılara son vermesi çağrısında bulunuyoruz.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Çok açık bir şekilde Rusya'ya ve rejime saldırılara son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Suriye'ye uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunuyoruz" dedi. - BRÜKSEL

Jens Stoltenberg, Suriye, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:21 Kaynak: İHA
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