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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Çok açık bir şekilde Rusya'ya ve rejime saldırılara son...
6 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Çok açık bir şekilde Rusya'ya ve rejime saldırılara son vermesi çağrısında bulunuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:21 Kaynak: İHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Çok açık bir şekilde Rusya'ya ve rejime saldırılara son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Suriye'ye uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunuyoruz" dedi. - BRÜKSEL
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