NATO Genel Sekreteri, müttefiklerin savunmaya daha çok harcama yapması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri, müttefiklerin savunmaya daha çok harcama yapması gerektiğini söyledi

24.08.2022 12:34
NATO Genel Sekreteri, müttefiklerin savunmaya daha çok harcama yapması gerektiğini söyledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Daha tehlikeli bir dünyada yaşandığı için NATO ülkelerinin savunma harcamalarına daha fazla yatırım yapması gerektiğini" belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Daha tehlikeli bir dünyada yaşandığı için NATO ülkelerinin savunma harcamalarına daha fazla yatırım yapması gerektiğini" belirtti.

Sky News televizyonuna konuşan Stoltenberg, eski bir politikacı olarak savunma yerine sağlık, eğitim ve altyapıya yatırım yapmanın her zaman "daha cazip" olduğunu bildiğini söyledi.

Stoltenberg, "Ancak NATO ülkeleri, daha tehlikeli bir dünyada yaşadığımız için ve Rusya'nın acımasız saldırganlığına karşı ittifakın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi nedeniyle savunmaya daha fazla harcama yapmalı." değerlendirmesinde bulunarak NATO müttefiklerinin de tam olarak yaptığı şeyin, bu olduğunu ifade etti.

" Moskova'ya net bir mesaj vermek için doğu kanadındaki askeri varlığımızı güçlendirdik"

NATO ve müttefiklerinin, "çatışmanın bir parçası olmadığının" altını çizen Stoltenberg, ancak ittifakın, herhangi bir NATO müttefiki saldırıya uğrarsa Moskova'ya "çok net bir mesaj" göndermek için özellikle doğu kanadında askeri varlığını güçlendirdiğini kaydetti.

Stoltenberg, İngiltere'nin bu çabalarda önemli rol oynadığının altını çizerek "Acımasız gerçek şu ki, Rusya'nın askeri yığınağı ve komşularına karşı güç kullanma isteği karşısında savunmaya daha fazla yatırım yapılması gerekiyor." diye konuştu.

"Rus birlikleri tesisi terk etmeli"

Konuşmasında, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Stoltenberg, bölgedeki durumun hem Ukrayna hem de Avrupa'nın tamamı için "tehlikeli" olduğuna dikkati çekti ve Rus birliklerinin tesisi terk etmesi çağrısında bulundu.

Stoltenberg, "Rusya'nın nükleer santralin etrafındaki alanı, Ukrayna kuvvetlerine yönelik saldırılar ve atış için fırlatma rampası olarak kullanmak üzere güçlerini konuşlandırması pervasızlıktır." ifadesini kullandı.

Bu nedenle, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) sahayı inceleyebilmek için erişime sahip olmasına ihtiyaçları olduğunu belirten Stoltenberg, "Rusların güçlerini nükleer santralden uzaklaştırmasına ve Ukraynalı operatörlerin huzurlu ve kontrollü bir ortamda işlerini yapabilmelerine ihtiyacımız var." dedi.

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Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri, müttefiklerin savunmaya daha çok harcama yapması gerektiğini söyledi - Son Dakika

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