NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Havalimanını açık tutmak önceliğimizdi. - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Havalimanını açık tutmak önceliğimizdi. Sadece kendi çalışanlarımız için değil, ülkede risk altında bulunan Afganların da çıkmalarına yardımcı olmak için havalimanının çalışmaya devam etmesini sağlamak çok önemliydi. Bu insanlara yardımcı olmayı başardık, müttefikler hala havalimanında ve havalimanı şu anda çalışır durumda" dedi. - BRÜKSEL