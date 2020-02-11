NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "İdlib'deki durum son derece endişe verici. Esad rejimi ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: 'İdlib'deki durum son derece endişe verici. Esad rejimi ve... - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "İdlib'deki durum son derece endişe verici. Esad rejimi ve...

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "İdlib'deki durum son derece endişe verici. Esad rejimi ve Rusya İdlib'de saldırılara son vermeli."

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: " İdlib'deki durum son derece endişe verici. Esad rejimi ve Rusya İdlib'de saldırılara son vermeli." - BRÜKSEL

Jens Stoltenberg, Rusya, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
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