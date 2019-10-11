NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi
1 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldiİSTANBUL(İHA)- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:38 Kaynak: İHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi
İSTANBUL(İHA)- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor.
NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor Bakan Turhan: 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin planlamalarını tamamladık İstanbul'daki fuarda sergilenen 1,6 milyon dolarlık devasa kolye dikkatleri üzerine çekiyor Marmara Denizi'nde 4. deprem! 3.5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi