Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi
Son Dakika Genel NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldiİSTANBUL(İHA)- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi

İSTANBUL(İHA)- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi

Jens Stoltenberg, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:38 Kaynak: İHA
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NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor
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