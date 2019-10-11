Nato genel sekreteri jens stoltenberg istanbul'a geldi

Jens Stoltenberg saat 09.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Stoltenberg'in saat 14.00'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

- İstanbul