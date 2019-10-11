Son Dakika Haberleri: Nato genel sekreteri jens stoltenberg istanbul'a geldi 2-
Son Dakika Güncel Nato genel sekreteri jens stoltenberg istanbul'a geldi 2-

Nato genel sekreteri jens stoltenberg istanbul'a geldi 2-

50 dakika önce

NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG İSTANBUL'A GELDİ 2- Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHANATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi.

NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG İSTANBUL'A GELDİ 2-

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi.

Jens Stoltenberg saat 09.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Stoltenberg'in saat 14.00'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Nato genel sekreteri jens stoltenberg istanbul'a geldi 2-

Jens Stoltenberg, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:55 Kaynak: DHA
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