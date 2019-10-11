Nato genel sekreteri jens stoltenberg istanbul'a geldi 2-
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NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG İSTANBUL'A GELDİ 2- Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHANATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:55 Kaynak: DHA
NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG İSTANBUL'A GELDİ 2-
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi.
Jens Stoltenberg saat 09.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Stoltenberg'in saat 14.00'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.
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