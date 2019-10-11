Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi
Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi

49 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Sekreter Stoltenberg'u kabul etmesi öngörülüyor.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'a geldi. Özel bir uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Stoltenberg'ın önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Stoltenberg'ın daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Sekreter, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
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