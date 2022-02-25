NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'da topyekün bir işgal görüyoruz" - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'da topyekün bir işgal görüyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna'dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye çağırıyoruz" dedi.

"Karada ve havada NATO'nun müdahale unsurlarını konuşlandırıyoruz. 30'dan fazla yerde faaliyet gösteren 100'den fazla jetimiz var. Her müttefiki korumak için ne gerekiyorsa yapacağız"

(İHA)