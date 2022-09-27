NATO, müttefiklerin silah stoklarını hızla doldurmasını bekliyor - Son Dakika
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NATO, müttefiklerin silah stoklarını hızla doldurmasını bekliyor

27.09.2022 19:22
NATO, müttefiklerin silah stoklarını hızla doldurmasını bekliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelere silah stoklarını en kısa sürede doldurmaları çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelere silah stoklarını en kısa sürede doldurmaları çağrısında bulundu.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, üye ülkelerin oluşturduğu Ulusal Silahlanma Direktörleri Konferansını, Ukrayna'daki savaşın etkileri, müttefiklerin imkan ve silah stokları konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantıda konuşan Stoltenberg, "NATO stoklarını geliştirmek Ukrayna'ya desteği sürdürmemizi sağlayacak." dedi.

Stoltenberg, bu amaç için birlikte çalışmanın ve savunma sanayisinin önemine işaret etti.

Toplantıda müttefiklerin stoklarındaki boşluklar ve bunların nasıl doldurulacağı ele alındı.

Stoltenberg ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştü.

Görüşme hakkında sosyal medyada açıklama yapan Stoltenberg, NATO'nun desteğinin sarsılmaz olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO, müttefiklerin silah stoklarını hızla doldurmasını bekliyor - Son Dakika

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